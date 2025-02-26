Kick Boks’ta Türkiye Üçüncülüğü

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencisi Yaşar Aslan, Okul Sporları kapsamında katıldığı Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü oldu. İl ve bölge birinciliklerini kazanan genç sporcu, 12-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Ordu’da düzenlenen Türkiye Finali’nde elde ettiği üçüncülükle hem okuluna hem de Adıyaman’a büyük gurur yaşattı.

Yaşar Aslan ve antrenörü İlker Özçiriş, başarılarının ardından Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından makamında ağırlandı. İl Müdürü Tosun, genç sporcuyu tebrik ederek ödüllendirirken, emeği geçen öğretmeni İlker Özçiriş’e de teşekkür etti.

Okul Müdürü Bilen: “Öğrencilerimizi Çok Yönlü Yetiştirmek İstiyoruz”

Okul Müdürü Abdullah Bilen, öğrencilerin sporda gösterdiği başarıları şu sözlerle değerlendirdi:

"Gençlerimiz kick boks, boks, halter, güreş gibi birçok alanda yarışmalara katılıyor. Futbol, basketbol, voleybol branşlarında da derecelerimiz var. Voleybol erkek takımımız il ikincisi olurken, kız takımımız ilde dördüncülük elde etti. Halter takımımız Muğla’da yarıştı, kız takımımız ise şu anda Denizli’de mücadele ediyor. Türkiye üçüncülüğü kazanan sporcularımız var. Depremden sonra birçok öğrencimiz zor bir süreç yaşadı. Akrabalarını, evlerini kaybeden öğrencilerimiz oldu. Onlar için spor, hem psikolojik hem de fiziksel olarak kendilerini toparlamalarına büyük katkı sağladı. Şu an konteynerlerde kalan yaklaşık 50 öğrencimiz spora devam ediyor. Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Maarif modeli kapsamında öğrencilerimizi akademik, kültürel ve sportif başarılarla geleceğe hazırlamak istiyoruz.”

Beden Eğitimi Öğretmeni Özçiriş: “Küçücük Bir Salonumuz Var Ama Büyük Başarılar Elde Ediyoruz”

Beden Eğitimi Öğretmeni İlker Özçiriş, öğrenciler için okulun bodrum katında oluşturulan spor salonunun önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Burası çok büyük bir alan olmasa da öğrencilerimiz boş vakitlerinde burada antrenman yaparak deşarj oluyor. Sporun sağladığı disiplin ve motivasyonla daha güçlü bireyler yetiştiriyoruz. Bu süreçte okul müdürümüzün ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği büyük. Sporcularımızı en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz."

Öğrenciler Hedeflerini Anlatıyor

Başarılarıyla dikkat çeken sporcular, hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

Büşra Demir (11. sınıf, Kick Boks): “Adıyaman ikinciliğim var. Milli takıma girip Türkiye şampiyonu olmak istiyorum.”

Yaşar Aslan (Kick Boks): “İl ve bölge birinciliğim var, Türkiye üçüncüsüyüm. Babamın teşvikiyle başladım. Hedefim milli takım.”

İkra Nur Yalçın (11. sınıf, Kick Boks): “Adıyaman ikinciliğim var. Severek yapıyorum ve milli takımda yer almak istiyorum.”

Hasan Diyar Arslan (Boks): “İl birinciliğim var. Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyorum.”

Muhammed Seyit İlhan (Taekwondo): “5 yıldır bu branşı yapıyorum. Adıyaman’da iki birincilik, iki ikincilik kazandım.”

Abdülkadir Samet Çobanoğlu (12. sınıf, Halter): “Bölge ikinciliğim var. Silkmede 65 kilo kaldırıyorum, hedefim 80-90 kiloya ulaşmak.”

Depremden Sonra Sporun Önemi Arttı

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde spor yapan öğrencilerin birçoğu, deprem sonrası sporla kendilerini yeniden bulduklarını ifade etti. Okul yönetimi ve eğitmenler, öğrencilerin psikolojik ve sosyal açıdan daha güçlü bireyler olmaları için sporun önemine vurgu yaptı.

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, elde ettiği derecelerle Adıyaman’daki spor alanında yükselen bir başarı grafiği çizmeye devam ediyor. Yetkililer, öğrencilerin daha iyi imkanlarla desteklenmesi halinde Adıyaman’ın milli takımlara daha fazla sporcu kazandırabileceğini belirtiyor.

Kaynak : PHA