Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Ordu’da son 40 yılın en soğuk günlerinin yaşanacağı belirtilirken, Ordu Valiliği başkanlığında yapılan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonucunda vatandaşların güvenliği için bir dizi karar alındı.

ORDU’DA HAVA SICAKLIKLARI EKSTREM DÜZEYDE DÜŞECEK

Meteorolojik verilere göre 21 Şubat 2025 Cuma akşamından itibaren hava sıcaklıklarının:

- Sahil kesiminde -7°C

- Tüneller bölgesinde -13°C

- Yüksek kesimlerde -24°C’ye kadar düşmesi bekleniyor.

Aşırı don ve buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

ORDU VALİLİĞİ KARARLARI: TRAFİKTE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Ordu Valiliği, olası kazaların önüne geçmek için aşağıdaki tedbirleri uygulamaya koydu:

Kaynak : PHA