Başkan Uğur Eren: "Kahta'nın Kronikleşen Sorunlarını Çözmeye Yetkin Bir Partiyiz"

CHP Kahta İlçe Başkanlığı’na atanmasının ardından ilçe yönetimini hızlıca kurduğunu belirten Uğur Eren, ilçenin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve çözüm noktasında yetkin bir parti olduklarını dile getirdi:

"CHP sadece Türkiye’nin değil, Kahta’nın da kronikleşen sorunlarını çözmeye yetkin bir partidir. Şu anda muhalefet görevimizi yerine getiriyoruz ama iktidara doğru da yürüyoruz."

Eren, basının demokrasideki önemine vurgu yaparak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, şeffaf yönetimin sağlanması ve halkla güçlü bir iletişim kurulması adına basının her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti:

"Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir. Halkın doğru, tarafsız ve zamanında bilgi almasını sağlayarak kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunur. Siyasetin ve yönetimin şeffaf olması için basının varlığı büyük bir önem taşıyor."

"Basın Özgürlüğü ve Bağımsızlığı İçin Çalışacağız"

CHP Kahta İlçe Teşkilatı olarak basının özgür ve bağımsız şekilde görevini yerine getirmesinin toplumun geleceği açısından kritik olduğunu vurgulayan Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Basın, yalnızca haber aktaran bir mecra değil, kamu yararını gözeten, sorgulayan ve gerektiğinde eleştiren bir güçtür. Basının özgür ve bağımsız olması, toplumun geleceği için kritik bir gerekliliktir. Bu nedenle, yerel yönetimler olarak bizler, basının görevini özgürce yerine getirmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

Kahta’da Basın Sitesi Kurulacak

CHP Kahta İlçe Başkanı Uğur Eren, Kahta'da gazetecilerin daha güvenli ve rahat çalışabilmeleri için bir basın sitesi kurulması yönünde çalışmalar yapacaklarını açıkladı. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi’nin adım atacağını belirterek şunları söyledi:

"Bugüne kadar hiçbir yönetici, basın sitesi ve basın hakları ile ilgili bir yorum yapmadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilçe yönetimimizle bu konu üzerinde çalışacağız. Basın mensubu arkadaşlarımızın sıcak yuvalarında güvenli ve özgür bir şekilde işlerini yapabilmeleri için elimizden geleni yapacağız."

"Ortak Akıl, Eleştiri ve Önerilere Açığız"

Toplantının sadece bir yemek organizasyonu olmadığını, basın mensuplarıyla ortak akıl oluşturma ve iletişimi güçlendirme amacı taşıdığını belirten Eren, gazetecilerin eleştiri ve önerilerine her zaman açık olduklarını ifade etti:

"Bu buluşmayı, ortak akıl geliştirmek, daha güçlü bir iletişim kurmak ve halkımıza daha faydalı olabilmek adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Sizlerin görüşleri, eleştirileri ve önerileri bizim için her zaman yol gösterici olacak."

Toplantıya CHP İl ve İlçe Yöneticileri Katıldı

Düzenlenen toplantıya CHP Samsat İlçe Başkanı, CHP Adıyaman İl Sekreteri, CHP İl Gençlik Kolları, CHP Merkez Gençlik Kolları ve CHP İl Başkan Yardımcısı katıldı. Basın mensuplarıyla gerçekleştirilen bu buluşma, Kahta'daki basın-yönetim ilişkisini güçlendirmek ve ilçede gazetecilik faaliyetlerini desteklemek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA