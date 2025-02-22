Genel kurulda divan başkanlığını GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz üstlenirken, kâtip üyeliklerini iş insanları Hakan Karaaslan ve Adem Tangün yaptı.

Tek aday olarak seçime giren Hakan Danış, kongreye katılan üyelerin tam desteğini alarak başkanlığa seçildi. Yeni yönetim kurulu, önümüzdeki dönemde emlak sektöründeki sorunlara çözüm üretmek ve meslektaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için çalışmalar yürütecek.

Başkan Hakan Danış: "Zor Bir Süreçte Göreve Geldik"

Kongre sonrası konuşan Hakan Danış, emlakçılar arasındaki dayanışmayı artırmayı ve sektörün yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

"Çok zor bir süreçte görev aldık. Arkadaşlarımızın desteği için teşekkür ediyorum. Emlakçı arkadaşlarımızın dayanışmasını artıracağız, onların sorunlarının çözümü için ter dökeceğiz. Kongremize katılan üye ve misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Belirlendi

Olağan genel kurulda seçilen yönetim ve denetim kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Hakan Danış

Mesut İlik

Mustafa Kösen

Tacettin Korkmaz

Fuat Doğan

Arif Sönmez

Hatice Şeker

Orhan Gazi Doğan

Mitat Kural

Selçuk Doğan Yılmaz

Mehmet Taş

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Zeynal Selahattin Alptekin

Kemal Ulug

Cenap Polat

Yusuf Çekim

Yılmaz Çoban

Hasan Akar

Mustafa Yüzücü

Mahmut Küzük

Fatma Kaya

Gülşen Etçi

Kadir Çakır

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Yusuf Dündar

Mesut Burak Bozkurt

Haci Yusuf Kurt

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Yaşar Öztunç

Faik Sakar

Şükrü Gök

Zeynel Abidin Kıymaz: "Emlak Sektöründe Hareketlilik Artacak"

Divan başkanlığını üstlenen GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, 6 Şubat depreminin Adıyaman’daki esnafları derinden etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"Deprem, her kesimi etkiledi. Esnaflarımızın çoğu konteynerlerde hizmet veriyor. Şu anda 45 bine yakın konut inşaatı devam ediyor ve yıl sonuna kadar önemli bir bölümü teslim edilecek. Kura çekildikten sonra emlak piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanacak. Yerini satanlar olacak, becayişler (değiş tokuş) yapılacak. Bu noktada emlakçı esnafımıza büyük görevler düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde olmaları gerekiyor."

Yeni dönemde Adıyaman Umum Emlakçılar Derneği’nin, bölgedeki emlak piyasasına yön verecek önemli adımlar atması bekleniyor. Genel kurulun ardından üyeler, Adıyaman’daki emlak piyasasının gelişimi için birlikte hareket etme kararlılığıyla toplantıyı tamamladı.

Kaynak : PHA