Genel kurulda divan başkanlığını GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz üstlenirken, kâtip üyeliklerini iş insanları Hakan Karaaslan ve Adem Tangün yaptı.
Tek aday olarak seçime giren Hakan Danış, kongreye katılan üyelerin tam desteğini alarak başkanlığa seçildi. Yeni yönetim kurulu, önümüzdeki dönemde emlak sektöründeki sorunlara çözüm üretmek ve meslektaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için çalışmalar yürütecek.
Başkan Hakan Danış: "Zor Bir Süreçte Göreve Geldik"
Kongre sonrası konuşan Hakan Danış, emlakçılar arasındaki dayanışmayı artırmayı ve sektörün yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:
"Çok zor bir süreçte görev aldık. Arkadaşlarımızın desteği için teşekkür ediyorum. Emlakçı arkadaşlarımızın dayanışmasını artıracağız, onların sorunlarının çözümü için ter dökeceğiz. Kongremize katılan üye ve misafirlerimize teşekkür ediyorum."
Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Belirlendi
Olağan genel kurulda seçilen yönetim ve denetim kurulları şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Hakan Danış
Mesut İlik
Mustafa Kösen
Tacettin Korkmaz
Fuat Doğan
Arif Sönmez
Hatice Şeker
Orhan Gazi Doğan
Mitat Kural
Selçuk Doğan Yılmaz
Mehmet Taş
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Zeynal Selahattin Alptekin
Kemal Ulug
Cenap Polat
Yusuf Çekim
Yılmaz Çoban
Hasan Akar
Mustafa Yüzücü
Mahmut Küzük
Fatma Kaya
Gülşen Etçi
Kadir Çakır
Denetim Kurulu Asil Üyeler
Yusuf Dündar
Mesut Burak Bozkurt
Haci Yusuf Kurt
Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Yaşar Öztunç
Faik Sakar
Şükrü Gök
Zeynel Abidin Kıymaz: "Emlak Sektöründe Hareketlilik Artacak"
Divan başkanlığını üstlenen GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, 6 Şubat depreminin Adıyaman’daki esnafları derinden etkilediğini belirterek şunları söyledi:
"Deprem, her kesimi etkiledi. Esnaflarımızın çoğu konteynerlerde hizmet veriyor. Şu anda 45 bine yakın konut inşaatı devam ediyor ve yıl sonuna kadar önemli bir bölümü teslim edilecek. Kura çekildikten sonra emlak piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanacak. Yerini satanlar olacak, becayişler (değiş tokuş) yapılacak. Bu noktada emlakçı esnafımıza büyük görevler düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde olmaları gerekiyor."
Yeni dönemde Adıyaman Umum Emlakçılar Derneği’nin, bölgedeki emlak piyasasına yön verecek önemli adımlar atması bekleniyor. Genel kurulun ardından üyeler, Adıyaman’daki emlak piyasasının gelişimi için birlikte hareket etme kararlılığıyla toplantıyı tamamladı.
Kaynak : PHA