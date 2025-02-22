Medet Öcal: "Kahtalı Mıçe'nin Adını Yaşatacağız"

Mevlit programında konuşan İSAD Başkanı Medet Öcal, Kahtalı Mıçe'nin Adıyaman ve Kahta için büyük bir kültürel değer olduğunu belirterek, onun adını yaşatmak adına bir girişimde bulunduklarını duyurdu:

“Dün akşam hemşehrimiz Kahtalı Mıçe için bir mevlit programı düzenledik. Programa Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Onursal Adıgüzel de katıldı. Kendisi de sağ olsun, Malatyalı olduğu için bize yakın bir hemşehrimiz sayılır. Kendisiyle Kahtalı Mıçe’nin adını yaşatmak için Ataşehir sınırları içinde bir caddeye isminin verilmesi konusunda görüştük. Sağ olsun bizi kırmadı. Pazartesi günü dilekçemizi belediye meclisine sunacağız.”

Bu girişimle birlikte Kahtalı Mıçe’nin adının İstanbul Ataşehir’de bir caddeye verilmesi planlanıyor.

Adıyamanlılar ve Sevenleri Bir Araya Geldi

Programda, merhum sanatçının ruhuna dualar okunurken, katılımcılar Kahtalı Mıçe’nin sanat mirasının yaşatılması gerektiğini vurguladı. Mevlit sonrası, dernek yöneticileri ve davetliler bir araya gelerek sanatçının Adıyaman müziğine kattığı değerler üzerine sohbet etti.

Ataşehir Belediyesi’nin de destek verdiği bu girişimin, Kahtalı Mıçe’nin anısını yaşatmak adına önemli bir adım olduğu belirtilirken, önerinin belediye meclisinde kabul edilmesi halinde sanatçının adı Ataşehir’de ölümsüzleşecek.

Kaynak : PHA