"Dönüşüm süreci hak sahiplerinin haklarını koruyarak yürütülecek"

Toplantıda konuşan Daire Başkanı Hasan Çalışkan, projenin teknik aşamalarına dair bilgi vererek sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini vurguladı. Çalışkan, hak sahiplerinin mağdur edilmeden, Eski Çarşı'nın tarihi dokusuna uygun bir dönüşüm modeliyle çalışılacağını belirtti.

Başkan Hallaç: "Eski Çarşı’nın Ruhu Korunarak Yeniden Canlanacak"

Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç, Eski Çarşı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin sadece fiziksel bir yenileme değil, tarihi ve ekonomik canlılığı koruyarak modern bir ticaret merkezi oluşturmayı hedeflediğini ifade etti:

"Bu proje, sadece bir bina dönüşümü değil, Eski Çarşı’nın ruhunu ve canlılığını koruyarak, modern bir ticaret merkezi oluşturma hedefi taşıyor. Çarşımızın tarihine saygı duyan, esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etmeden, onların da sürece dahil olduğu bir dönüşüm modeli üzerinde titizlikle çalışıyoruz."

Başkan Hallaç, Eski Çarşı’nın Kahta’nın en köklü ticaret merkezlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, projenin ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirtti:

"Bu dönüşüm, sadece binaları değil, çocukluğumuzun hatıralarını, esnafımızın yıllardır süregelen emeğini ve Kahta’nın ticaret hayatının kalbini yeniden canlandıracak bir adım olacak! Bölgeye yeni bir çarşı kazandırarak hem ticari hareketliliği artıracak hem de vatandaşlarımız için cazip bir yaşam alanı oluşturacağız."

Taşınmaz Sahiplerinden Güçlü Destek: "Kahta İçin Bir Dönüm Noktası"

Toplantıya katılan taşınmaz sahipleri, Eski Çarşı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Kahta için tarihi bir fırsat olduğunu belirterek projeye tam destek verdiklerini ifade ettiler.

Katılımcılar, bölgenin yıllardır yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu, mevcut yapıların fiziki ömrünü tamamladığını ve bu dönüşümün Eski Çarşı’yı yeniden canlandıracağını dile getirdi.

Bazı esnaflar, projenin tamamlanmasıyla birlikte ticari hareketliliğin artacağını, modern bir çarşının ilçeye ekonomik ve sosyal anlamda büyük katkı sağlayacağını vurgularken, bazı taşınmaz sahipleri ise bu dönüşümün Kahta için bir dönüm noktası olacağını ve bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

Vatandaşlar, Kahta Belediyesi ve Bakanlık yetkililerinin süreci şeffaf ve adil bir şekilde yürütmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, dönüşümün hızla başlaması gerektiğini ifade etti.

Şeffaf ve Katılımcı Bir Süreç

Toplantıda, hak sahiplerinin sürece aktif katılım sağlayacağı ve mağduriyet yaşanmadan dönüşümün tamamlanacağı vurgulandı. Kahta Belediyesi ve Bakanlık yetkilileri, Eski Çarşı’nın yeni yüzüyle ilçeye değer katacağını ve tüm paydaşların iş birliği içinde sürecin en sağlıklı şekilde ilerleyeceğini belirtti.

Kahta Belediyesi, vatandaşların her aşamada bilgilendirileceğini ve sürecin en hızlı şekilde ilerlemesi için tüm çalışmaların titizlikle yürütüleceğini bir kez daha vurguladı. Tarihi Eski Çarşı'nın dönüşüm süreci, bölgeye modern bir vizyon kazandırırken, Kahta’nın ticaret ve kültürel kimliğini de koruyacak.

Kaynak : PHA