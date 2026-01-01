Adıyaman'da iki gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla şehir genelinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Örenli TOKİ Konutları, Yunus Emre Mahallesi, Petrol Caddesi, Atatürk Bulvarı servis yolları, Hastane Caddesi, 1., 2. ve 3. çevre yolları, Türmüz Yolu, Abdulmusa Caddesi, Eski Samsat Caddesi, Çimen Yolu, Örenli Küme Evleri Yolu, Yeşilyurt Caddesi, Bahçecik Küme Evleri, Anafartalar Caddesi ve Yavuz Selim Mahallesi'nde tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirildi.

Öte yandan, yayaların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla şehir genelindeki kaldırımlarda da kar temizleme çalışmaları sürdürülürken, Altınşehir Mahallesi'nde ekiplerin yoğun mesai harcadığı bildirildi.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin sahada hazır bekletildiğini, vatandaşların ise buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak : PERRE