Adıyaman'da, Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Tekpınar Şubesi tarafından Hızır Lokması programı düzenlendi. Programa; Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, Kanaat önderi Erdal Bozkurt, Alevi Kültür Dernekleri Tekpınar Şube Başkanı Mehmet Savaş, AKD Güneydoğu Bölge Sorumlusu ve Genel Başkan Yardımcısı Kureyş Bozkurt, Balyan-Der Başkanı Abuzer Mutlu, Mersin Balyanlılar Derneği Başkanı Hüseyin Savaş, Dervişan Ocağı'ndan Pir Mahmut Dolaş ve Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, 6 Şubat deprem şehitleri anısına saygı duruşuyla başladı.

Programda açıklamalarda bulunan Kanaat önderi Erdal Bozkurt, 'Hızır ayındayız. Hızır, Kehf Suresi'nde Hz. Musa'ya rehberlik eden ve halk inancında ölümsüzlük iksirini içerek güzel yürekli, zorda kalan insanların yardımına yetişen bir peygamber olarak bilinir' dedi.

'Paylaştığımız Lokmalar Birliğimize ve Yolumuza Işık Olsun'

AKD Tekpınar Şube Başkanı Mehmet Savaş, hazırlanan lokmanın Hak katında kabul olmasını dileyerek, 'Alevi Kültür Dernekleri Tekpınar Şubesi olarak gönül birliğiyle hazırladığımız bu lokma, Hak katında makbul olsun. Paylaştığımız lokmalar birliğimize ve yolumuza ışık olsun' dedi.

'Aleviliği Konuşmak, Toplumsal Barışı Konuşmaktır'

AKD Güneydoğu Bölge Sorumlusu ve Genel Başkan Yardımcısı Kureyş Bozkurt, Tekpınar Şubesi'nin yeni kurulmasına rağmen önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, 'Tekpınar Şubemiz yeni kurulmasına rağmen büyük emek verdi. Alevilik yalnızca bir inanç sistemi değil; tarihsel hafızası, etik ilkeleri ve toplumsal adalet anlayışıyla köklü bir kültürel varoluş biçimidir. Aleviliği konuşmak, eşitliği, insan haklarını ve toplumsal barışı konuşmaktır' diye konuştu.

'Biz, Biriz ve Beraberiz'

Balyan-Der Başkanı Abuzer Mutlu, Tekpınar Köyü'nün Balyan Köyü'nün özü ve can damarı olduğunu ifade ederek, 'Tekpınar Şubemizin hazırladığı Hızır lokmasında sizlerle ve Balyan halkıyla bir arada olmaktan onur duyuyorum. Tekpınar, Balyan'ın özüdür ve can damarıdır. Biz biriz ve beraberiz' dedi.

'Hızır Lokması Paylaşmanın Bereketini Anlatır'

Mersin Balyanlılar Derneği Başkanı Hüseyin Savaş, Hızır lokmasının paylaşmanın bereketini ve çoğalan sevgiyi simgelediğini belirterek, 'Hızır lokması paylaşmanın bereketini ve çoğalan sevgiyi anlatır. Kapısı çalınana el uzatmayı, düşene omuz vermeyi ve komşusu açken tok yatmamayı öğretir. Bizi biz yapan bu değerlerdir' dedi.

'Okullarda İnanç Özgürlüğü ve Bilimsellik İstiyoruz'

Dervişan Ocağı'ndan Pir Mahmut Dolaş, konuşmasında Ortadoğu'da yaşanan savaşlara dikkat çekerek, 'Ortadoğu'da süren savaşlar bizleri rahatsız ediyor. Günümüz dünyasında insanlar hâlâ inançlarından dolayı dışlanıyor. Kaleme sarılanlar kazanır, silaha sarılanlar kaybeder. İslam barış ve kardeşlik dinidir. Okullarda inanç özgürlüğü ve bilimsellik istiyoruz'

dedi.

'Ortadoğu'da Süren Savaşları Kınıyoruz'

Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın, Hızır'ın dara düşenlerin, ezilenlerin ve yoksulların imdadına yetişen ortak bir kurtarıcı olarak görüldüğünü belirterek, 'Hızır, dara düşenlerin ve yoksulların 'Yetiş imdadımıza' diyerek sığındığı ortak bir kurtarıcıdır. Ortadoğu'da süren savaşları kınıyoruz. İran'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz' dedi.

'Barışa İhtiyaç Duyulan Her Yerde Hızır'ın Yetişmesini Temenni Ediyoruz'

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin selamlarını ileterek, 'Alevi Kültür Dernekleri Tekpınar Şubemizin hazırladığı Hızır lokmasının kabul olmasını diliyorum. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin selamlarını iletiyorum. Hızır; umut, bereket, birlik ve dayanışmanın sembolüdür. Barışa ihtiyaç duyulan her yerde Hızır'ın yetişmesini temenni ediyoruz' dedi.

Konuşmaların ardından köylülerin gönüllü olarak hazırladığı Hızır lokması dağıtıldı.

Program, Hızır Cemi ile sona erdi.

