Anahtar Parti Adıyaman Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Şehir Plancısı Mehmet Ali Adıyaman, kentteki ulaşım altyapısı sorunları ile Atatürk Bulvarı Rezerv Yapı Alanı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Adıyaman, kent genelinde özellikle ana arterlerde yaşanan çukurlaşma, kaplama bozulmaları ve yol yüzeyindeki deformasyonların altyapı ve üstyapı bütünlüğünde ciddi sorunlara işaret ettiğini belirtti. Geçici yama uygulamalarının kalıcı çözümlerin yerini aldığını ifade eden Adıyaman, bunun trafik güvenliği ve yol ömrü açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Adıyaman, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat gereği kentsel ulaşım altyapısının planlı, mühendislik esaslarına dayalı ve sürdürülebilir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, mevcut yol üstyapılarının teknik analizlerinin yapılmasını ve kalıcı yenileme programlarının kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Atatürk Bulvarı ve çevresinde ilan edilen Rezerv Yapı Alanı'na da değinen Adıyaman, bölgede planlanan konut, iş yeri ve ticari birim dağılımına ilişkin kamuoyuna açık ve teknik dayanakları açıklanmış bir bilgilendirme bulunmadığını kaydederek, bu dağılımın ulaşım altyapısı, otopark ihtiyacı, ticari yoğunluk ve kent merkezinin mekânsal gelişimi açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Adıyaman, rezerv alan kapsamında planlanan konut, iş yeri ve ticari birim sayılarının açıklanması, bu dağılımın hangi şehircilik kriterleri ve teknik raporlar doğrultusunda belirlendiğinin paylaşılması ve oluşacak yoğunluğun ulaşım ile altyapı sistemine nasıl entegre edileceğinin kamuoyuna duyurulmasını istedi.

Adıyaman, açıklamasının devamında, şehircilik ve planlama süreçlerinin veriye dayalı, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirterek, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak : PERRE