Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, uzun süredir kenti etkisi altına alan yağışların ardından oluşabilecek haşere ve sivrisinek sorununa karşı larva mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Larva ve Haşere Mücadelesi Eş Zamanlı Yürütülüyor

Ekipler, özellikle yağışlar sonrası oluşan su birikintileri, inşaat temelleri, dere yatakları ve arıtma alanlarında yoğun ilaçlama çalışması yürütüyor. Kent genelindeki yaşam alanlarında ise kanalizasyon bacaları, bodrum katlar ve malzeme birikintilerinin bulunduğu bölgelerde haşereye karşı mücadele gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, larva döneminde yapılan müdahalenin sivrisinek popülasyonunu kontrol altına almada büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

'Halk Sağlığı Önceliğimizdir'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan Tutdere, 'Yağışların ardından oluşan su birikintileri haşere üremesi açısından ciddi risk taşıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ilaçlama ekiplerimiz, kentimizin dört bir yanında larva ve haşereyle mücadeleyi titizlikle sürdürüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak. Bu doğrultuda çalışmalarımız kesintisiz devam edecek' dedi.

Kaynak : PERRE