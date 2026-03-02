Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, KOSGEB destek kredilerinin geri ödeme takvimine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Deprem sonrası küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ekonomik toparlanma sürecinin devam ettiğini belirten Asnuk, ticari hayatın henüz tam anlamıyla normale dönmediğini ifade etti. Asnuk, 'Deprem bölgesinde ticari hayat tam olarak canlanmadan başlatılması planlanan KOSGEB destek kredisi geri ödemeleri esnafımız üzerinde büyük bir yük oluşturacaktır' dedi.

Depremden etkilenen birçok işletmenin konteyner çarşılarda faaliyet göstermeye çalıştığını kaydeden Asnuk, satış ve gelirlerin geçmiş dönemin oldukça gerisinde olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesinde de KOSGEB tarafından verilen geri ödemeli kredilerin 2026 yılı Mart ayında taksitlerinin başlayacağının konuşulduğunu aktaran Asnuk, 'Bu durum işletmelerimizin ekonomik toparlanmasını sekteye uğratacak, birçok esnafımızı daha zor günlere sürükleyecektir' ifadelerini kullandı.

Daha önce Ticaret ve Sanayi Odası gibi meslek örgütlerinin de borçların silinmesi ya da ertelenmesi yönünde talepler dile getirdiğini hatırlatan Asnuk, deprem bölgesine yönelik özel bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Asnuk açıklamasında şu talepleri sıraladı: 'Deprem bölgesindeki KOSGEB destek kredi taksitleri en az bir yıl ertelenmeli, esnafımızın ekonomik istikrarı sağlanana kadar tahsilat başlatılmamalıdır. Öncelik ticaretin canlanması, istihdamın korunması ve esnafımızın ayakta kalması olmalıdır.'

KOSGEB desteklerinin amacının üretimi, yatırımı ve istihdamı artırmak olduğunu belirten Asnuk, geri ödeme yükümlülüklerinin deprem sonrası toparlanma sürecini engelleyen bir unsur haline gelmemesi gerektiğini ifade etti.

tahsilatın 'ikinci bir deprem etkisi' oluşturacağını savunan Asnuk, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlara çağrıda bulundu.

Haşim Asnuk, Adıyaman esnafının ve işletmelerinin ekonomik yaşamını sürdürebilmesi için gerekli siyasi ve hukuki girişimlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Haber: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE