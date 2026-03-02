Karakuş, Ramazan ayında aynı sofrada buluşmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda dayanışmamızı pekiştirdik, kardeşliğimizi güçlendirdik. Çünkü biz sadece bir sendika değil, büyük ve güçlü bir aileyiz' dedi.

Emekli Olan ve Tayin Nedeniyle Ayrılan Temsilcilere Teşekkür

Toplantı kapsamında yıllarca işyeri temsilciliği görevini yürüten ve Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan Şükrü Bahçe'ye emekliye ayrılması dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketin, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş ile birlikte verildiği bildirildi.

Tayin nedeniyle görev yerinden ayrılacak olan Dt. Burak Ataklıoğlu'na da sendikaya verdiği desteklerden ötürü teşekkür belgesi, Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi İbrahim Ertaş ile birlikte takdim edildi.

Programda ayrıca işyeri temsilcilerine temsilcilik belgeleri teslim edilerek, üstlendikleri görevde başarı dileklerinde bulunuldu.

Katılım Sağlayanlara Teşekkür

Fidan Karakuş, iftar programına katılımları dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş ve il yönetimine, Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi İbrahim Ertaş'a teşekkür etti.

Karakuş, 'Teşkilatımız daim, birliğimiz güçlü olsun' ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

