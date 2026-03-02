Daha önce 6 Şubat depreminin yıl dönümünde vatandaşlara yemek desteği sağlayan dernek, Ramazan ayında da sosyal dayanışma çalışmalarına devam etti. Dernek tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek sağlandığı bildirildi.

'Dayanışmayı Güçlendirmeye Devam Ediyoruz'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erkan Deneri, Ramazan ayının yardımlaşma ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir dönem olduğunu belirtti.

Deneri, 'Yardımlaşma ve kardeşlik ile birlik ve beraberlik duygularını daha güçlü yaşayacağımız, oruç ve ibadetle manevi huzura ereceğimiz mübarek Ramazan ayında her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımlar yaparak bu dayanışmayı güçlendiriyoruz' dedi.

Adıyaman'da sosyal dayanışmayı toplumun en güçlü zemini olarak gördüklerini ifade eden Deneri, bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

'Gıda Kolisi Yerine Nakdi Yardım'

Bu yıl gıda kolisi yerine nakdi yardım yapmayı tercih ettiklerini belirten Deneri, 'Ramazan ayı kardeşliğin, yardımlaşmanın, bir ve beraber olmanın ayıdır. Kuyumcular Derneği olarak gıda kolisi yerine nakdi yardım yapmayı uygun gördük. Buradaki amacımız ailelerin temel gıda dışında da ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine katkı sunmaktır. Vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatmaktan mutluluk duyduk' ifadelerini kullandı.

Dernek yetkilileri, sosyal sorumluluk çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE