Adıyaman Gölbaşı İlçe Kaymakamı Kadir Algın, ilçede yeni yıl dolayısıyla görev başında bulunan kamu personeline yönelik ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerine, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nden başlayan Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, görev başındaki trafik personelinin yeni yılını tebrik ederek, vatandaşların can ve mal güvenliği için yürüttükleri çalışmalarda kolaylıklar diledi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Kaymakam Algın, vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan emniyet personelinin yeni yılını kutladı. Polislerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Algın, görevlerinde başarılar diledi.

Kaymakam Kadir Algın, ilçe protokolü ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni de ziyaret ederek, yeni yıla görevleri başında giren sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı. Sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Algın, görevlerinde kolaylıklar diledi.

