Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, henüz hak sahiplerine teslim edilmemiş olan deprem konutlarının bulunduğu alanda zemin hareketliliği ve toprak kaymaları meydana geldiği ifade ediliyor. Yerel sanatçı Sabri Örge, söz konusu konutlara ait olduğunu belirttiği görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşarak durumu kamuoyunun gündemine taşıdı. Paylaşılan görüntülerde, konutların çevresinde zemin bozulmaları ve toprak kaymalarının yer aldığı görülüyor.

Örge, büyük umutlarla bekledikleri deprem konutlarının daha teslim edilmeden bu tür sorunlarla gündeme gelmesine tepki gösterdi. Köylülerin, güvenli ve sağlam konut beklentisi içinde olduklarını belirterek yaşanan duruma anlam veremediklerini ifade etti.

Örge, 'Biz güvenli bir yuva beklerken, böylesine riskli bir tabloyla karşılaşmak kabul edilemez' sözleriyle tepkisini dile getirirken, yetkililere çağrıda bulundu.

Yerel sanatçı Örge, toprak kaymasının detaylı şekilde incelenmesini, gerekli zemin etütlerinin yeniden yapılmasını ve konutların güvenliğinin sağlanmasını talep etti. Örge, 'Toprak kayması olan bir yerde nasıl huzurla yaşayacağız?' sorusunu yönelterek sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Yetkili kurumlardan görüntü ve iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PERRE