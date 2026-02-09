DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, paylaşımlarda kullanılan görüntülerin güncel olmadığı ve 2023 yılı içerisinde servis edildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinden bu yana 04.17'yi gösteren saat kulesinin çevresindeki inşaatların hâlâ tamamlanmadığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu paylaşımlarda kullanılan görüntülerin güncel olmadığı ve 2023 yılı içerisinde servis edildiği tespit edilmiştir. Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda saat kulesi çevresinde yer alan binaların inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmış, bölge aktif olarak vatandaşlarımız tarafından kullanılmaktadır.'

DMM, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya ve devlet-vatandaş güvenini sarsmaya yönelik asılsız ve yanıltıcı iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE