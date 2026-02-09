Yürüyüşe katılan Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, “Dumansız hava ve sağlıklı bir nesil için sigaranın zararlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla bu yürüyüşte yer aldık” ifadelerini kullandı.

Yeşilay Adıyaman Şubesi, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş etkinliği düzenledi. Mimar Sinan Kültür Parkı Kuzey Kapısı'ndan başlayan yürüyüş, Adıyaman Valiliği önünde sona erdi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşın katıldığı etkinlikte, sigaranın zararlarına dikkat çekilerek sağlıklı yaşam mesajı verildi. Yürüyüşe Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir de katılarak destek verdi.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Demir, sigaranın zararlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekerek, 'Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Dolayısıyla Yeşilay Adıyaman Şubemizin düzenlemiş olduğu yürüyüş etkinliğine katıldık. Dumansız hava ve sağlıklı bir nesil için sigaranın zararlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla bu yürüyüşte yer aldık' dedi.

Etkinliği düzenleyen Yeşilay Adıyaman Şubesi'ne teşekkür eden Demir , 'Bu etkinliği düzenleyen Yeşilay Adıyaman Şube Başkanımız Bahattin Tunç ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devamını diliyorum. Sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir hayat, daha güzel ve daha özgür bir yaşam için sigarayı bırakalım; sigara kullanımını önlemeye yönelik bu tür etkinliklerde de aktif rol alalım diyorum' ifadelerini kullandı.

Haber: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK-Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE