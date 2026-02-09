İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kamburoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Kamburoğlu'nu adli kontrol şartı olarak 'yurtdışı çıkış yasağı' getirilmesi koşuluyla serbest bıraktı.
