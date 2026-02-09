6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Adıyaman'da büyük yıkıma yol açan felaketin ardından, kentte görev yapan gazeteciler yaşadıkları zorluklara rağmen mesleklerini sürdürmeye devam ediyor. Haber Türk TV'ye konuşan Adıyamanlı depremzede gazeteciler, yalnızca kişisel kayıplarla değil, kentin sesi olma sorumluluğuyla da mücadele ettiklerini ifade etti.

Depremlerde evlerini, ofislerini ve çalışma alanlarını kaybeden basın mensupları, tüm imkânsızlıklara rağmen enkazın gölgesinde görev yapmayı sürdürdüklerini belirtti. Gazeteciler, Adıyaman'ın yaşadığı acıları, ihtiyaçları ve dayanışma örneklerini kamuoyuna aktarmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Depremin üçüncü yılına girilirken gazeteciler, kalıcı bir basın sitesinin artık zorunluluk haline geldiğine dikkat çekti. Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir çalışma koşullarının hem basın özgürlüğü hem de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan depremzede gazeteciler, yetkililere çağrıda bulundu.

Gazeteciler, Adıyaman'da kalıcı bir basın alanının bir an önce hayata geçirilmesini talep ederek, 'Bu kent için yazmaya, anlatmaya ve tanıklık etmeye devam edeceğiz. Adıyaman'ın gözü, kulağı ve sesi olmaya devam edeceğiz.' ifadeleriyle mesajlarını tamamladı.

Kaynak : PERRE