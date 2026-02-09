Adıyaman Valiliği koordinasyonunda düzenlenmesi planlanan 2. MOTOFEST kapsamında hazırlık ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

15-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin üç gün boyunca sorunsuz şekilde yürütülmesine ilişkin planlamalar toplantıda ele alındı. Organizasyon sürecine dair hazırlıklar ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Toplantıda, festival süresince yapılması planlanan çalışmalar değerlendirilirken, organizasyonun genel işleyişine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE