Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2025 nüfus verilerini açıkladı. Türkiye nüfusu 2025 yılında 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Verilerde açıklanan köy nüfusları da dikkat çekti. Türkiye'nin bazı köylerinde nüfus 10 kişinin altına düşerken, 3 köyde ise sadece 1 kişinin yaşaması dikkat çekti.

Ortalama köy nüfusu 234 kişi

Açıklanan verilerle birlikte Türkiye genelinde ortalama köy nüfusu 234 kişi olarak hesaplandı.

En az nüfuslu 3 köy

Türkiye'nin en az nüfüslu 3 köyüde 1'er kişinin yaşadığı Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez)

Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık) ve Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan) oldu.

Türkiye'de en kalabalık köy Adıyaman'da

TÜİK'in açıkladığı verilere göre en kalabalık köy Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli Köyü oldu. Köyde verilere göre 6 bin 681 kişi yaşıyor.

