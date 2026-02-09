AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, 'Şimdi Söz Çelikhan' programı kapsamında ilçede iki gün süren kapsamlı bir çalışma ve istişare programı gerçekleştirdi. Program, Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Mehmet Baltacı, teşkilat mensupları, kurum müdürleri, muhtarlar, oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen istişare toplantısıyla başladı. Toplantıda Çelikhan'ın bugününe ve yarınına dair tüm başlıklar ele alındı.

İstişarelerde; tamamlanan ve devam eden kırsal ve kentsel konut çalışmaları, su ve sulama projeleri, sağlık ve eğitim yatırımları, spor tesisleri, gençlere yönelik kültürel faaliyetler ile ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacak yeni projeler, vatandaşların ve muhtarların talepleri doğrultusunda kapsamlı şekilde değerlendirildi. Sahadaki mevcut durum yerinde incelenerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

'Şimdi Söz Çelikhan' programı kapsamında yalnızca toplantı salonlarında değil, sahada da yoğun temaslar gerçekleştiren Milletvekili Alkayış; Yeşiltepe ve Yeşilova köylerini ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Program süresince sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, muhtarlar, kanaat önderleri, gençler ve kadınlarla doğrudan temas kurularak ilçenin farklı kesimlerinin görüş, öneri ve talepleri dinlendi.

İlçede konaklayarak programını sürdüren Milletvekili Alkayış, ikinci gününde Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan başkanlığında ilçe kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda kurumlar arası uyum, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler ele alındı.

Program kapsamında Pınarbaşı Belde Teşkilatı da ziyaret edildi. Ardından Pınarbaşı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Alkayış, tütün üreticilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Alkayış, yaptığı açıklamada, 'Bu coğrafyanın en önemli geçim kaynaklarından biri olan ve ilimize ciddi katma değer sağlayan tütün konusunda duruşumuz dün olduğu gibi bugün de nettir. Yasal zemin içinde üretimin, üreticinin ve emeğin yanında olmaya devam edeceğiz. Çelikhan'ın alın teri bizim emanetimizdir' dedi.

'Şimdi Söz' programının Sincik'in ardından Çelikhan'da da uygulanmasının, ilçelerde daha geniş zaman diliminde sağlıklı istişare yapılmasına imkân sunduğunu belirten Milletvekili Alkayış, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini doğrudan ve samimi bir ortamda aktarabildiği bu yöntemin son derece verimli olduğunu ifade etti.

Ziyarete ilişkin memnuniyetini dile getiren Milletvekili Alkayış, açıklamasını, 'Çelikhanlı hemşehrilerimizle bir arada olmak bizler için her zaman kıymetlidir. AK Parti davamıza güçlü destek veren Çelikhan ilçemizde yatırımlarımız artarak devam edecektir. 'Şimdi Söz' programımızı önümüzdeki süreçte diğer ilçelerimizde de sürdürmeye devam edeceğiz' sözleriyle tamamladı.

