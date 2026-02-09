6 Şubat 2023 tarihlerinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Adıyaman'da, şehir genelinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları ve tamamlanan kalıcı konut projeleriyle birlikte kent nüfusunda artış gözlemleniyor.

Depremin ardından şehir dışına çıkmak zorunda kalan binlerce Adıyamanlı vatandaş, tamamlanan kalıcı konutlar ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kademeli olarak memleketlerine dönmeye başladı. Şehrin farklı bölgelerinde yükselen kalıcı konutlar, deprem sonrası yeniden yapılanmanın önemli bir parçası olarak hayata geçirildi.

31 Aralık 2025 itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Adıyaman nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 11 artış göstererek 617 bin 821'e ulaştı. Bu artış, deprem sonrası şehir dışına göç eden vatandaşların kente dönüş sürecine işaret ediyor.

Yerel yönetimler ve ilgili kurumlar, kalıcı konut projeleri ile altyapı çalışmalarının vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanına kavuşması amacıyla sürdürüldüğünü belirtiyor. Belediye yetkilileri, nüfus artışının kentin yeniden toparlanma sürecinin göstergesi olduğunu ifade ediyor.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında, konutların yanı sıra sağlık, eğitim ve sosyal altyapı projeleri de hayata geçirildi. Bu çalışmaların, vatandaşların şehirlerine dönüşünü teşvik ettiği ve kentin yeniden yapılanma sürecini desteklediği kaydediliyor.

Adıyaman'daki nüfus artışı, kentin yeniden ayağa kalkma süreciyle birlikte şehir dışına göç eden vatandaşların geri dönüşünün verilerle ortaya konduğu bir tablo olarak değerlendiriliyor.

