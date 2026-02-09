Adıyaman Belediyesi personeline yönelik olarak, Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle 'Bütçe İçi İşletme' konulu eğitim programı düzenlendi. Belediyenin İştirakler Müdürlüğü tarafından organize edilen seminere, ilgili birimlerde görev yapan personel katılım sağladı.

Eğitim programında, Şişli Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Tuğçe Altun tarafından katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı. Altun, mahalli idarelerin görev ve sorumluluk alanında yer alan, özel gelir ve giderleri bulunan hizmetlerin bütçe içi işletme modeli kapsamında nasıl yürütülmesi gerektiğini detaylarıyla anlattığını ifade etti. Eğitimde ayrıca mevzuat çerçevesi, uygulama örnekleri ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin de ele alındığını belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye personelinin sürekli eğitimle desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Tutdere, 'Belediyemizin hizmet kapasitesini güçlendirmenin temel unsurlarından biri, personelimizin mevzuata hâkim, güncel belediyecilik uygulamalarını bilen ve kurumsal yetkinliklerini sürekli geliştiren bir yapıda olmasıdır. Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu tür eğitim programlarıyla, kurumsal kapasitemizi artırmayı ve hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini daha da yukarı taşımayı amaçlıyoruz.' dedi.

Eğitim programının, belediyenin kurumsal işleyişinin güçlendirilmesine ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunmasının hedeflendiği bildirildi.

