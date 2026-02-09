Tut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim alanındaki iş birliklerini güçlendirmek ve ilçede yürütülmesi planlanan projeleri değerlendirmek amacıyla önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. GAP İdaresi yetkilisi Sayın Ali Çiçin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Aytekin ve proje ekibiyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, Tut ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan eğitim projeleri, kurumlar arası iş birliği fırsatları ve öğrencilerin eğitim kalitesini artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantı, fikir alışverişi ve karşılıklı görüşlerin paylaşılmasıyla geçerken, taraflar ilçede eğitim alanında sürdürülebilir ve verimli projeler geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Aytekin, ziyareti değerlendirdiği açıklamasında, 'Sayın Ali Çiçin'in müdürlüğümüzü ziyaret etmesi, hem kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek hem de ilçemizdeki eğitim çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Proje ekibimizle birlikte yürütülen görüşmeler, eğitim alanındaki yeni fırsatların önünü açacak değerli paylaşımlarla doluydu' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE