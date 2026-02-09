Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, Adıyaman'da yoğun şekilde kullanılan Atatürk bulvarında görüş mesafesini ciddi oranda azalttı. Yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer ciddi şekilde azalması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Yoğun sisin etkili olduğu bölgede bazı sürücülerin dörtlü ikaz lambaları ve sis farlarını kullanarak ilerlediği görüldü. Görüş mesafesinin azalması sebebiyle araçlar karayolunda kontrollü şekilde ilerlerken, yer yer araç kuyrukları oluştu.

Kaynak : PERRE