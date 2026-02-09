Yeşilay Adıyaman Şubesi, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla Mimar Sinan Kültür Parkı Kuzey Kapısı'ndan Adıyaman Valiliği'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Türkiye genelinde Yeşilay Cemiyeti tarafından eş zamanlı düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılan programda sigaranın zararlarına dikkat çekildi. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen yürüyüşün ardından vatandaşlar ve kurum müdürlerinin katılımıyla bilgilendirme etkinliği yapıldı. Etkinlik kapsamında, Valilik bahçesinde kurulan stantta bilgilendirme yapıldı. Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik de stant alanında bilgi aldı.

'Sigaranın Zararları Hem Maddi Hem Manevi Olarak Büyük'

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç, yapılan etkinliklerle sigaranın zararlarına dikkat çekmeyi ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi:

'Sigara Bırakma Günü etkinlikleri Türkiye'nin her tarafında Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenmiş oldu. Aynı saatte, aynı gün bir etkinlik yaptık. İnşallah bundan sonra da bir farkındalık olur. Şunu da belirteyim; saat 15.00 ile 19.00 arası AVM'de yine sigarayı bırakma ile ilgili stant açıyoruz. Katılımcılara teşekkür ederiz. Bugün farkındalık olsun diye yürüyüş yaptık. Yürüyüşün sonrasında burada hem gelen vatandaşlarla hem de kurum müdürlerimizle beraber bir etkinlik yapıyoruz. Dünya Sigara Bırakma Günü nedeniyle bugün en önemli gün; sigarayı bırakabilirler. Sigaranın zararları hem maddi hem manevi olarak büyüktür. Hem cebine zarar, hem sağlığına zarar, hem de imanına zarar. Her tarafta zararlı olduğu için sigarayı bırakmaları çok iyi olur. Sigarayı bırakmaları çok iyi olur. Sadece sigara değil, bugün Dünya Sigara Bırakma Günü olduğu için özellikle vurguluyoruz. Aslında bütün zararlı maddelere karşı bir savaşımız var. İnşallah bunda da hem faydamız olur hem başarılı oluruz.'

Sigarayla astım, KOAH benzeri hastalıklar doğrudan ilişkili'

Adıyaman Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kutlu ise sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin her geçen gün daha net biçimde ortaya çıktığını belirterek, 'Sigaranın insan sağlığına olan olumsuz etkisi gün geçtikçe daha da farkına varılarak artışı gözlenmektedir. Bugün sigara ile akciğer kanseri ve sigarayla astım, KOAH benzeri hastalıkların doğrudan ilişkide olduğu artık ispatlanmış durumdadır. 9 Şubat nedeniyle, insanların bağımlılıkla mücadele kapsamında sigarayı ne kadar az tüketebileceği önem arz etmektedir. Kapalı ortamlarda tüketmemiz de sigaranın olumsuz etkilerinin artışı konusunda taraf olma durumundayız. Eğer biz kapalı alanlarda sigara tüketimini engelleyebilirsek, bir şekilde sigaranın ikinci ve üçüncü olumsuz etkilerinin önüne geçmiş olacağız. Bugün ve 31 Mayıs tarihlerinde biz insanlara sigarayı bırakmanın olumlu olacağı yönünde mesajlar veriyoruz. Bu etkinlik de bir farkındalık eğitimidir' dedi.

Genç Yeşilay gönüllüsü Bilal Osman Doğan ise, 'Adıyaman Üniversitesinde çoğu etkinlikte yer aldım farkındalık oluşturmak için bugün yürüyüş de gerçekleştirdik yürüyüşümüze katılan herkes teşekkür ederiz' dedi.

