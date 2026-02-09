TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Başkan Babar, 'Milliyetçi Hareket Partisi; sokak rüzgârlarına kapılanların değil, bedel ödeyenlerin, çile çekenlerin, devlet ve millet uğruna seferden kaçmayanların partisidir. Ülkücü hareket; şartlar değişse de istikametini değiştirmemiş, dün neyse bugün de o olmuştur' dedi.

Başkan Babar, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Milliyetçi Hareket Partisi; Türk milletinin tarihinden, töresinden ve istiklal ruhundan doğmuş; şanla, şerefle ve ülkü ahlakıyla yoğrulmuş bir dava hareketidir. Bu kutlu hareket, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in fikir ve iradesiyle şekillenmiş; Türk milletinin yeniden dirilişinin siyasi adı olmuştur.

Başbuğumuz Alparslan Türkeş, yalnızca bir siyasi lider değil; Türk-İslam ülküsünü sistemleştiren, devlete sadakati esas alan ve nesiller boyu sürecek bir fikrî miras bırakan büyük bir Türk milliyetçisidir. TÜRKAV Vakfımızın fikrî temelleri de bu büyük dava adamının çizdiği istikametten beslenmiş; milliyetçi-ülkücü duruşu ilke edinmiştir. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

Milliyetçi Hareket Partisi; sokak rüzgârlarına kapılanların değil, bedel ödeyenlerin, çile çekenlerin, devlet ve millet uğruna seferden kaçmayanların partisidir. Ülkücü hareket; şartlar değişse de istikametini değiştirmemiş, dün neyse bugün de o olmuştur.

Bugün Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bilge liderliğinde; devletimizin bekası, milletimizin birliği ve Türkiye'nin geleceği için kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Milliyetçi-Ülkücü irade, her şartta devletinin yanında, milletinin emrindedir.

Bu vesileyle;

Başta fikir dünyamızın mimarı, ülkücü hareketin lideri merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i, vatan ve millet uğruna can veren ülkücü şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor; Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluş yıl dönümünü ülkücü şuur ve dava sadakatiyle kutluyorum. Türk milleti var olsun, devlet ebed müddet olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.'

Kaynak : PERRE