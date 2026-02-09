6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı 161'inci ve 162'nci Jet Filo Komutanlıkları, elektronik harp destekli 'Çok Uçaklı Taarruz Eğitimi'ni başarıyla gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen eğitimde, birden fazla uçakla koordineli taarruz senaryoları icra edilerek pilotların operasyonel kabiliyetleri test edildi ve geliştirildi.

Eğitimin tamamlanmasının ardından pilotlar, görev sırasında gösterdikleri üstün performansın ardından, her karış toprağı kahramanlık kokan bu mukaddes diyarda, 'Çanakkale Geçilmez!' sözünü tarihe altın harflerle yazdıran ecdadı saygıyla selamladı. Bu anlamlı selamlamayla, tarih ve vatan bilincinin eğitim faaliyetlerine de yansıdığı vurgulandı.

Uçaklar, görev sonrası Bandırma'da konuşlu 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na emniyetle iniş yaptı. Komutanlık yetkilileri, eğitimlerin pilotların taktiksel becerilerini geliştirmeye ve hava kuvvetlerinin savunma yeteneğini güçlendirmeye yönelik olarak düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PERRE