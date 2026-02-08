6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde deprem bölgesindeki siyasilerin görkemli ziyaretleri bitti.

Siyasiler kendilerine göre vatandaşlara mesajlarını da verip gittiler.

Tabi “ateş düştüğü yeri yakar”. Depremzede vatandaşlar da yine acılarıyla baş başa kaldılar. Allah sabır versin.

•••

Gelelim deprem konutlarına;

İktidar deprem felaketine uğrayan 11 ilde toplam 455.000 konut teslim edildiğini söylüyor. Ama depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala konut fiyatları belli değil.

Deprem konutlarının yapıldığı 11 İldeki vatandaşlar da bu konut fiyatlarının ne olacağını merak ediyorlar.

Bakan Murat KURUM katıldığı bir TV programında bu deprem konutları ile ilgili açıklamalar yaptı.

Bakan bey açıklamasında ;

“Deprem konutlarımızda alt yapı ve arsa bedeli almayacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanımız da %50’ye kadar üst yapı bedelinde indirim yapacak.”dedi.

Geri ödeme konusunda da;

“Ödemeler de hemen değil, 2 yıl sonra başlayacak ve SABİT fiyatla yani FAİZSİZ olarak 18 yılda ödenecek” dedi.

Bunun anlamı şu;

Depremzedeler her türlü altyapı masrafı ve arsa payı hariç sadece binaların inşaat maliyetinin %50’sini ödeyecekler. Doğrusu çok güzel.. Özellikle sabit fiyat olması çok çok daha güzel.

•••

Ancak Bakan bey bu açıklamaları yaparken toplanan yardım ve hibe paralarından hiç bahsetmiyor. Sanki hiç böyle bir para ortada yok ve tamamı bakanlık tarafından karşılanacak gibi anlatıyor. Halbuki yurt içinden ve yurt dışından çok yüklü bir hibe ve bağış parası toplandı. Bu paralar konut fiyatlarına yansıtılmayacak mı? Nedense sayın bakan bu konuya hiç temas etmiyor.

Biz sayın bakandan şunu bekliyoruz;

Yurt içinden ve yurtdışından ne kadar hibe parası geldi?

Ne kadar bağış yapıldı?

Ayrıca 1999 yılından bu yana toplanan deprem vergisi miktarı kaç liradır?

Bütün bunları açık ve şeffaf bir şekilde kuruşu kuruşuna “toplam para şu kadardır” diyerek kamuoyu ile paylaşmalıdır.

Sonra 11 ilde yapılan toplam deprem konutlarının maliyetini açıklamalıdır.

Eğer deprem nedeniyle toplanan paralar bina maliyetlerini karşılıyorsa vatandaştan hiçbir para talep edilmemelidir.

Eğer toplanan bu paralar konut fiyatlarını karşılamıyorsa, bu paralar bina maliyetlerinden düşürülüp, geriye kalan miktarın yarısı faizsiz olarak 18 yılda eşit taksitlerle vatandaştan talep edilmelidir.

Sayısal bir örnekle somutlaştırmaya çalışırsak;

Diyelim ki 11 ilde yapılan toplam konutların maliyeti: 1000 TL.

Deprem vergileri ve yardımlardan toplanan para miktarı da 1000 TL.

Bu durumda vatandaştan tek kuruş para istenmemelidir.

Ama diyelim ki toplanan para 700 TL.

O zaman;

1000-700=300 TL. kalır.

Bu 300 TL.nin yarısını(%50) da sayın Cumhurbaşkanı indirim yapacağına göre;

Bu durumda vatandaşın ödeyeceği miktar 150 TL.

Olması gereken de budur.

Evet sayın bakan bey; Depremzede vatandaşlar bu konuda sizden böyle müjdeli bir açıklama bekliyor.