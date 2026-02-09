Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), son 5 yıl içinde taşınmaz alım ve satımı yapan kişilerle ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Başkanlık, tapuda satış bedelinin düşük gösterildiği değerlendirilen on binlerce taşınmaz sahibine tebligat gönderdi.

Ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 688 bin 910 konut el değiştirirken, her satış işleminde tapuda beyan edilen bedelin yüzde 4'ü oranında tapu harcı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ödendi. Yüksek tapu harçları, zaman içinde alıcı ve satıcıların karşılıklı anlaşarak satış bedelini düşük göstermesine neden oldu.

GİB, gerçeğe aykırı beyanlarla mücadele kapsamında hazırlanan tebligatlarla, riskli görülen taşınmaz sahiplerini savunma vermeye çağırdı. Tebligatta, mükelleflere başvuru için 5 günlük süre tanındı.

Meclis'te kabul edilen son düzenlemeye göre, tapuda usulsüz beyan tespit edilenler için uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkarıldı. Düzenlemeyle, tapuda beyan edilen tutar ile gerçek satış bedeli arasındaki farkın iki katı kadar ödeme yapılması öngörülüyor. Tebligat alan kişiler, 5 gün içinde başvuru yapmaları halinde vergi ziyaı cezasından muaf tutulacak. Süresi içinde başvurmayanlar ise indirimli ödeme ve cezasız işlem hakkını kaybedecek.

Kaynak : PERRE