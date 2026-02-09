Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye'nin toplam nüfusu, 2024 yılına kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e yükseldi.

Erkek Nüfus Kadın Nüfusun Üzerinde

2025 yılı verilerine göre Türkiye'de erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kayıtlara geçti. Toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu. Buna göre erkek nüfusun, kadın nüfustan 26 bin 700 kişi fazla olduğu belirlendi.

Nüfusu En Az Olan İl Bayburt

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında nüfusu en az olan il 82 bin 836 kişiyle Bayburt oldu. Bayburt'u 85 bin 83 kişiyle Tunceli takip ederken, Ardahan 90 bin 392 kişilik nüfusuyla üçüncü sırada yer aldı.

En Az Nüfuslu Diğer İller

Nüfusu en az olan iller sıralamasında dördüncü sırada 138 bin 807 kişiyle Gümüşhane yer alırken, beşinci sırada ise 157 bin 363 kişilik nüfusuyla Kilis bulundu. Söz konusu beş il, Türkiye genelinde nüfus büyüklüğü bakımından en düşük paya sahip iller olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 2025 yılında artış eğilimini sürdürürken, nüfusun illere göre dağılımında önceki yıllara benzer bir görünüm ortaya çıktı. Nüfus yoğunluğu düşük olan illerin, toplam nüfus içindeki paylarının sınırlı olduğu görüldü.

