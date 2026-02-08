Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıldönümünde, deprem sürecinde Adıyaman'a gelerek dayanışma gösteren emek ve meslek örgütlerine teşekkür etmek amacıyla plaket takdim töreni düzenledi. Törende, deprem sürecinde kurulan dayanışmanın unutulmayacağı vurgulandı.

Platform adına yapılan açıklamada, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük yıkımın, kaybedilen yaşamların ve yaşanan ihmallerin unutulmadığı belirtilirken; aynı zamanda deprem günlerinde ortaya çıkan dayanışmanın, paylaşmanın ve insan olmanın inceliğinin de asla unutulmayacağı ifade edildi. Açıklamada, en karanlık günlerde kurulan bu bağların halklar arasındaki vicdanı ve ortak yaşam iradesini açığa çıkardığına dikkat çekildi.

Deprem Sürecinde Halklar Arası Dayanışma Vurgusu

Açıklamada, depremin ilk anından itibaren başta emek ve meslek örgütleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından halkların ve duyarlı insanların Adıyaman'a gelerek arama-kurtarma, barınma, gıda ve psikososyal destek gibi birçok alanda halkla omuz omuza durduğu belirtildi. Devletin yetersiz kaldığı koşullarda ortaya çıkan bu dayanışmanın, halkın halkla kurduğu bir 'yaşam hattı' olduğu ifade edildi.

Bu sürecin, halklar arasında kurulan dayanışma ve paylaşmanın ne kadar yaşamsal olduğunun bir kez daha görüldüğü kaydedilen açıklamada; bugün hâlâ süren sorunlara rağmen, deprem günlerinde filizlenen ortaklık ve kolektif mücadelenin geleceğe dair umudu büyüttüğü vurgulandı.

'Unutmak Yok, Yüzleşme Var Birlikte Güçlüyüz'

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu açıklamasında, 6 Şubat'ın unutulmadığı belirtilerek, dayanışmayı, paylaşmayı ve halkların birbirine uzattığı eli büyütmeye; emeğin, yaşamın ve adaletin yanında durmaya devam edileceği kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

'Unutmak yok, yüzleşme var - yalnız değiliz, birlikte güçlüyüz. 6 Şubat'ı da unutmadık, dayanışmanın kahramanlarını da asla. Em bi nakin. Spas ji bo piştgiriya hemû gelan.'

Açıklama, Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu adına Eğitim-Sen Şube Başkanı Zeynal Polat tarafından yapıldı.

Kaynak : PERRE