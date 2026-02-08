Adıyaman'da, Cumhuriyet Mahallesinde binalarının önüne bırakılan çöplerden rahatsız olan vatandaşlar çöp boşaltmalarına isyan ederek evlerinin duvarına astığı yazı ile okuyanları şaşkına çevirdi.

Evin duvarına 'Dikkat! Namusunu bilen, anasını bacısını seven buraya çöp atmasın.' yazılı bir tabela asan vatandaşların bu isyanı kimilerine göre 'haklı bir isyan' olarak görülürken, kimileri ise bu yazıyı 'fazla sert' buldu.

Sosyal medya ikiye bölündü

Asılan yazını görüntülerinin internette yayılmasıyla sosyal medyada ikiye bölündü bazı kullanıcılarÇöpünü sokağa atan mı suçlu, yoksa bu kadar sert tepki veren mi? diye ikiye bölündü.

Kaynak : PERRE