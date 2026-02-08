İYİ Parti kurucularından Mehmet Emin Korkmaz sosyal medya hesabı üzerinden Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkında çeşitli paylaşımlarda bulunmuş Korkmaz'ın bu paylaşımı sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde yapılan paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlattı.

Korkmaz Gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın paylaşımını 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu kapsamında değerlendirildiği belirtilirken, Korkmaz'ın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Güneş'in kıyafeti ile inancına yönelik ifadeler içeren paylaşımı şu şekilde

Soruşturma dosyasında yer alan ve Belediye Başkanı Güneş'in kıyafeti ile inancına yönelik ifadeler içeren paylaşımı şu şekilde:

'Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var.'

İYİ Parti Korkmaz'ı ihraç talebiyle disipline sevk etti

İYİ Parti, Eskişehir'in ilçesi Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkındaki hakareti nedeniyle Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Kaynak : PERRE