Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de kayıp çocuklara ilişkin istatistiklerin ve süreç yönetiminin açıklığa kavuşturulması talebiyle Meclis'e yazılı soru önergesi verdi.

Milletvekili Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yanıtlanmasını istediği önergede, özellikle 2008-2016 yılları arasını kapsayan döneme ilişkin ayrıntılı veri talebinde bulundu.

2008-2016 Döneminde Kayıp Çocuk Sayısı ve Demografik Dağılım

Önergede, belirtilen yıllar arasında kaybolduğu kayıtlara geçen çocukların toplam sayısının ne olduğu ve vakaların yıllara göre nasıl dağıldığı soruldu.

Kayıp kız çocukları içinde 11 yaş altı grubun oranı ile bu yaş grubundaki kayıp vakalarının yıllar içindeki değişiminin de açıklanması istendi.

Ayrıca kayıp çocuk vakalarının iller, bölgeler ve yerleşim türlerine göre dağılımına ilişkin verilerin de paylaşılması talep edildi.

Kayıp Çocukların Akıbeti ve Bulunma Süreçleri

Milletvekili Tanrıkulu, kayıp olarak kayda geçen çocukların kaçının sağ olarak bulunduğu, kaçının halen kayıp statüsünde olduğu yönünde sorular yöneltti.

Bulunan çocukların ortalama bulunma süreleri ile ilk 24 saat, ilk hafta ve ilk ay içerisinde bulunanlara ilişkin oranların da açıklanmasını istedi.

Bunun yanı sıra bulunan çocuklardan kaçının ailesine teslim edildiği, kaçının devlet korumasına alındığı ve vakalardan kaçının ölümle sonuçlandığı ya da adli dosyaya konu olduğu da sorular arasında yer aldı.

'İstismar, İnsan Ticareti ve Suç Bağlantısı' İddiaları

Önergede kayıp çocukların karşı karşıya kalabileceği risk alanlarına da dikkat çekildi.

Kayıp çocuklar arasında cinsel, fiziksel veya ekonomik istismara uğradığı belirlenenlerin sayısı ile yaş ve cinsiyet dağılımlarının açıklanması talep edildi.

Ayrıca vakaların insan ticareti ya da organize suç örgütleriyle bağlantısına ilişkin resmi tespit bulunup bulunmadığı, çocukların sokakta yaşama, madde bağımlılığı veya suça sürüklenme riskine dair verilerin olup olmadığı soruldu.

Kurumlar Arası İş Birliği ve Veri Altyapısı

Milletvekili Tanrıkulu, kayıp çocuk vakalarında kurumlar arası koordinasyonun nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgi de talep ederek, bu kapsamda Emniyet, Jandarma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yerel yönetimler arasında nasıl bir işleyiş bulunduğu sorusunu yöneltti.

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE