Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların anısına 'Deprem Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışmaları' kapsamında ödül töreni düzenlendi. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Adıyaman Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.

Asrın felaketinde yaşamını yitiren deprem şehitlerini anmak ve bu acıyı hafızalarda canlı tutmak amacıyla düzenlenen yarışmalara 11 ilden sporcular katıldı. İlk etabı 2025 yılında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen organizasyonun ikinci ayağı Adıyaman'da yapıldı.

Yarışmaların ardından farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ve il protokolü tarafından takdim edildi.

Program, birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı mesajlarla sona erdi. Etkinlikte, sporun birleştirici yönü ön plana çıktı. Deprem şehitleri rahmetle anıldı.

