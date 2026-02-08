Turgut Özal Vakfı Başkanı Semih Narlı, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın 1990'lı yıllarda hazırlattığı 'Güneydoğu Raporu'nun yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Narlı, yaptığı yazılı açıklamada, Turgut Özal'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecinin 1990'lı yıllardaki en önemli isimlerinden biri olduğunu belirtti. Özal'ın, meselenin silahlı yöntemlerle değil, müzakere ve demokratik yollarla çözülebileceğini savunduğunu ifade eden Narlı, bu yaklaşımın basına yansıyan İmralı tutanaklarıyla bir kez daha gündeme geldiğini kaydetti.

Özal'ın '21. asır Türklerin asrı olacaktır' sözünün, bu inancının en açık ifadesi olduğunu aktaran Narlı, Özal'ın birkaç yıl daha yaşayabilmesi halinde Türkiye'nin bugün çok farklı bir noktada olabileceğini dile getirdi.

Açıklamada, sürecin başarıya ulaşmasını istemeyen bazı yapıların ve dış odakların bu girişimlerin önünü kestiği görüşüne yer verilirken, günümüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradenin, 1990'lı yıllardaki Özal dönemini hatırlattığı ifade edildi.

Semih Narlı, Vakıf olarak sahada toplumun birlik ve samimiyet iradesini gördüklerini belirterek, merhum Turgut Özal'ın Eşref Bitlis ve Adnan Kahveci'ye hazırlattığı 'Güneydoğu Raporu'nun baskı aşamasında olduğunu bildirdi. Rapora ilişkin kitapçığın, tüm kamuoyuna ve siyasi partilere ulaştırılmasının planlandığını kaydetti.

Narlı, Turgut Özal Vakfı'nın, Özal'ın yarım kalan 'Terörsüz Türkiye' hedefinin manevi mirasçısı ve destekçisi olduğunu vurgulayarak, bu hedefin mevcut siyasi irade ve toplumsal destekle tamamlanacağına inandıklarını ifade etti.

ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE