Ülke genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Meteoroloji, Mersin ve Karaman hariç, yurt genelinde havanın aralıklı yağışlı geçeceğini belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısı yaptığı 29 il şöyle;

Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa.

Haber: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE