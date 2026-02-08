Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Selçuk Aslancan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman Saat Kulesi'nde düzenlenen anma programında konuştu. Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Aslancan, 'Biz Adıyaman halkı olarak, yine bizimle beraber diğer illerimiz ve bölge halkımız maalesef o gün çok büyük acılar yaşadı. Bütün Türkiye büyük bir acı yaşadı o gün' ifadelerini kullandı.

'Depremde Sadece Binalarımızı Değil, Çocukluğumuzu da Kaybettik'

Depremin sadece binaları değil, hatıraları da yok ettiğini belirten Aslancan, 'Tabii biz sadece evlerimizi, iş yerlerimizi kaybetmedik. O günden sonra sokaklarımızı, çocukluğumuzu, çocukluğumuzun geçtiği koca bir şehri, komşularımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı maalesef o kara gecede kaybettik. Bu vesileyle hepsine rahmet diliyorum. Hakikaten yüreklerimizi parçalayan bir geceydi' ifadelerini kullandı.

'Bu Kalabalık, Şehitlerimizin Unutulmadığını Gösterdi'

Anma alanındaki kalabalığın acının unutulmadığını gösterdiğini vurgulayan Aslancan, 'Bugün 3. yılındayız. 3 yıl olmuş olması tabii ki acının dindiği anlamına gelmiyor. Bugün meydanın dolu olduğunu görünce de gerçekten o kara gecenin unutulmaması adına, şehitlerimizin unutulmaması adına bu kalabalığı görmek bizlerin acısını bir nebze olsun dindirdi. Ben sizlerin aracılığıyla da tekrardan şehitlerimize rahmet diliyorum. Tabii hâlâ yaralı olan, tedavi gören, ampute olan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var; onlara da acil şifalar diliyorum, geçmiş olsun dileklerimi sizin aracılığınızla iletiyorum. Rabbim bir daha memleketimize, milletimize, devletimize böyle acılar yaşatmasın' dedi.

'Memleketimizin Artık Yavaş Yavaş Ayağa Kalktığını da Görüyoruz'

Şehrin yeniden ayağa kalkma sürecine de değinen Aslancan, 'Bununla birlikte tabii ki geçen 3 senelik süre zarfında çok şükür memleketimizin artık yavaş yavaş ayağa kalktığını da görüyoruz. Devletimiz ve milletimiz el ele verdi ve gerçekten de deprem görmüş, yıkılmış şehirlerimiz ayağa kalktı' dedi.

Destek veren kurum ve yetkililere teşekkür eden Aslancan, 'Burada da Sayın Çevre, Şehircilik Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'nın partimizin Genel Başkanı, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye ve emeği geçen bütün yetkililere özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene acılarımız biraz daha dinmiş olacak, biraz daha toparlanmış olacağız. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman vatandaşımızın, memleketimizin yanındayız' ifadelerine yer verdi.

