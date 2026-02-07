Siyasetçi ve Mühendis Yavuz Karaman, Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Karaman, acının hâlâ ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi. Karaman, 'Bütün kesimler ve tüm partiler bir araya gelip kavga gürültü yapmadan Adıyaman'ımızı tekrar eski güzelliğine kavuşturmayı hedeflememiz gerektiğini düşünüyorum' dedi.

Karaman, 'Öncelikle 6 Şubat'ta, asrın felaketinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hepsinin mekânını cennet eylesin. Acımız hâlâ çok taze; o anı hâlâ yaşıyor gibi hissediyoruz. Bu akşam da 6 Şubat'ın 3. yıl dönümünde tüm hemşehrilerimizle birlikte büyük ve buruk bir üzüntüyle bu acıyı anmak zorundayız' ifadelerini kullandı.

'Tüm Partiler Bir Araya Gelip Kavga Gürültü Yapmadan Adıyaman'ı Eski Güzelliğine Kavuşturmalı'

Depremin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarına değinen Karaman, devletin bölgede önemli bir çaba ortaya koyduğunu belirterek, '6 Şubat'tan sonra memleketimizde inşa süreci başladı. Devletimizin ortaya koyduğu çok ciddi bir çaba var. Devletimiz hiçbir zaman Adıyamanlıları yalnız bırakmadı. Yaralarımızı bir nebze de olsa sardık. Allah nasip ederse bundan sonra da tüm Adıyamanlılar olarak, bütün kesimler ve tüm partiler bir araya gelip kavga gürültü yapmadan Adıyaman'ımızı tekrar eski güzelliğine kavuşturmayı hedeflememiz gerektiğini düşünüyorum.' dedi.

'Altyapı Sorunları Daha Hızlı Çözülmeliydi'

Yerel yönetim çalışmalarına da değinen Karaman, altyapı konusundaki eksikliklere dikkat çekerek, 'Ancak ne yazık ki son zamanlarda siyaseti istediğimiz doğrultuda kullanamıyoruz. Sayın Abdurrahman Tutdere keşke altyapıyı da devletimizin yaptığı çalışmalar gibi çözmüş olsaydı -sonuçta Belediye de devletin bir kurumu- altyapı sorunları da giderilseydi yaralarımız daha çabuk iyileşecekti. Belediyenin yetersizliğini burada gördük. Bu akşam siyaset yapmak istemiyorum ama keşke belediyemiz de Adıyaman'daki eksikleri görüp hızlı şekilde yerine getirseydi, bugün moralimiz biraz daha yerinde olacaktı' ifadelerini kullandı.

Karaman'dan Konteyner kent ve konut çağrısı

Depremzedelerin barınma sorununa da değinen Karaman, konteyner kentlerde kalan vatandaşların durumuna dikkat çekerek, 'Allah devletimize de milletimize de eksiklik vermesin. Biz Adıyaman olarak bir şekilde yaralarımızı sardık, sarmaya da devam ediyoruz. Hâlâ bazı problemlerimiz var ve bunların üstünü kapatmak isteyenler de var. Örneğin konteyner kentlerde kalan, gerçekten ihtiyaç sahibi çok fazla insan var. Sanki keyfi olarak orada kalıyorlarmış gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışılıyor. Ben Sayın Valimizden özellikle rica ediyorum: Konteyner kentlerde şu an oturanlar gerçekten ihtiyaç sahipleridir, onlara mutlaka el atılması gerekir. İndere'de binlerce konut şu anda boş durumda. Bu konutların konteynerde kalan vatandaşlara tahsis edilmesi gerekiyor' dedi.

'Esnafa Kredi Desteği Can Suyu Olur'

Ekonomik sorunlara da değinen Karaman, esnafın kredi yükü altında ezildiğini belirterek, 'Bununla beraber esnaflarımızın çarkı dönmüyor. KOSGEB'den alınan krediler var. Ticaret Odası Başkanımızın da belirttiği gibi, bu kredilerin ya hibeye çevrilmesi ya da ertelenmesi esnafımız için can suyu olacaktır. Bu ve benzeri ekonomik problemleri de ön planda tutmamız gerekiyor' dedi.

'Tek Yürek Olursak Bu Yıkımın Üstesinden Geliriz'

Belediyenin çalışmalarının artırılması gerektiğini ifade eden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Adıyaman Belediyemizin de 2 senesi geçti. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde gayretini ve çabasını biraz daha artırır, halkı ve vatandaşı daha fazla düşünürse eksiklerimizi bir şekilde gidereceğimize inanıyorum. Aslında Adıyaman'la ilgili söylemek istediğim çok fazla şey var ancak bu akşam siyaset yapmak istemiyorum. Sonuçta şehitlerimizi andığımız özel bir gündeyiz. Bu vesileyle tüm Adıyamanlıların tek yürek olduğuna, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Allah'ın izniyle bu yıkımın üstesinden geleceğimize inancım tamdır.'

Karaman, son olarak anma programına katılan siyasi isimlere teşekkür ederek, 'Bu vesileyle buraya gelerek acımızı paylaşmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Bey'e, İçişleri Bakanımıza ve diğer siyasi yetkililere çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için hepsine ayrıca şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

