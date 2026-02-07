Adıyaman Kent Konseyi Kadınlar Meclisi tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremlerde yaşamını yitiren vatandaşların anısına helva dağıtımı yapıldı.

Programa, Adıyaman Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Songül Yorulmaz ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Altunbaş ile Adıyaman Kent Konseyi Genel Sekreteri Cihat Arutay katıldı.

Etkinlikte, 6 Şubat depremlerinin acısının ilk günkü tazeliğini koruduğu ifade edilirken, hayatını kaybeden vatandaşlar rahmet ve minnetle anıldı.

Kaynak : PERRE