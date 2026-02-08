Etkinliklere, Çağdaş Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği (ÇAKED) Başkanı Nihat Çağlayan da eşlik etti. Programlarda, deprem sonrası yürütülen yardım faaliyetleri ve dayanışma çalışmaları kamuoyuyla paylaşıldı. Deprem bölgesine gönderilen 25 yardım tırı ile İzmir'e gelen depremzedeler için açılan sıcak yuvalar, kurulan 'gönül köprüsü'nün somut örnekleri olarak aktarıldı.

Anma programının sonunda Karşıyaka'da 550 kişilik lokma dökülerek depremde hayatını kaybeden yurttaşlar için dualar edildi. Duygusal anların yaşandığı etkinliklerde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Özdemir, bu süreçte maddi ve manevi destek sunan yönetim kurulu üyelerine, hemşehrilere ve dostlara teşekkür ederek, depremzedeleri unutmayan ve organizasyona ev sahipliği yapan İzmir Afet Derneği'ne de şükranlarını iletti.

Program, 'Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın' temennisiyle ve kaybedilen canların anısının yaşatılacağı vurgusuyla sona erdi.

Kaynak : PERRE