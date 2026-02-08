Anaç, 6 Şubat depreminin yıl dönümünün geride kaldığını, 7 Şubat tarihinin ise yaşananlar nedeniyle hafızalarda 'kara bir leke' olarak yer aldığını ifade etti. Depremin ilk günlerinde halkın enkaz altında yardım beklediğini belirten Anaç, bu süreçte hükümet yetkililerinin sahada yeterince görünmediğini savundu.

Açıklamasında, depremzedelerin günlerce enkaz altında yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Anaç, 'Üç gün boyunca ortada olmayanlar, yalnızca acının ve çaresizliğin derinliğine tanıklık etti' değerlendirmesinde bulundu.

Depremin yıl dönümünde gerçekleştirilen ziyaretlere de değinen Anaç, bazı siyasetçi ve bürokratların karanfiller, açıklamalar ve vaatlerle kente geldiğini, ancak bu ziyaretlerin kalıcı bir karşılığı olmadığını öne sürdü. Anaç, yapılan ziyaretlerin ardından kentten ayrılındığını belirterek, 'Birkaç fotoğraf, birkaç slogan ve siyasi şovdan sonra geride somut bir şey bırakılmadı' ifadelerini kullandı.

7 Şubat itibarıyla kamuoyuna seslenen Anaç, 'Bugün nerede o bürokratlar, nerede o milletvekilleri, nerede o yardım kampanyaları?' sorularını yöneltti. Halkın yalnızca anma günlerinde değil, her gün gerçek adımlarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Anaç, bir günlüğüne yapılan ziyaretlerin yeterli olmadığını dile getirdi.

Açıklamasında, deprem sırasında ve sonrasında yaşanan acıların hâlâ taze olduğunu ifade eden Anaç, geçen yıllara rağmen sorunların büyük ölçüde devam ettiğini savundu. 'Üç yıl geçti, ama ne değişti?' sözleriyle eleştirilerini sürdüren Anaç, depremden etkilenen yurttaşların yine yalnız bırakıldığını iddia etti.

Anaç, açıklamasını; yıkılmış bir şehir, kırılmış hayatlar ve kaybolan bir gelecek tablosu içinde, siyasi vaatlerin geride kaldığını belirterek tamamladı. Depremzedelerin gerçek bir mücadele verdiğini ifade eden Anaç, yaşananların siyaset açısından bir görüntüden ibaret olmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE