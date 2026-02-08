Tohumcu, açıklamasında Epstein dosyasının yalnızca bireysel suçlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, dosyanın siyaset, sermaye ve güç odaklarıyla kurulan karanlık ilişkilere işaret ettiğini ifade etti. Bu dosyanın, çocuk istismarı ve insan onuruna yönelik ağır suçları barındırdığını kaydeden Tohumcu, aynı zamanda bu suçların nasıl korunabildiğini gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin hukukun üstünlüğünü ve insan onurunu esas almak zorunda olduğunu belirten Tohumcu, uluslararası nitelik taşıyan böylesi bir suç ağının Türkiye'de herhangi bir bağlantısı, teması ya da etkisi olup olmadığının açık, şeffaf ve bağımsız biçimde araştırılması gerektiğini söyledi. 'Şüphe varsa araştırma, iddia varsa soruşturma yapılmalıdır. Susmak, görmezden gelmek ya da 'bize dokunmaz' demek kabul edilemez' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında çağrılarını da sıralayan Tohumcu, ilgili kurumlar, savcılıklar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye boyutunu kapsayan bir inceleme başlatması gerektiğini belirtti. Uluslararası iş birliği mekanizmalarının devreye sokulmasını, bilgi ve belge paylaşımının sağlanmasını isteyen Tohumcu, konunun siyasi hesapların ötesinde; çocukların, mağdurların ve toplum vicdanının korunması temelinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Anahtar Parti olarak ilkesel duruşlarından taviz vermediklerini belirten Tohumcu, 'Kim olursa olsun, hangi unvana sahip olursa olsun; suçun üzeri örtülemez. Temiz siyaset, temiz toplum ve güçlü hukuk için bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyoruz. Karanlık ilişkilerin değil, aydınlık hukukun tarafıyız' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE