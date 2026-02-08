Sağlık Bakanlığı, tütün kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Yeni uygulamayla birlikte sigara kullanan bireylere doğrudan ulaşılması ve bırakma süreçlerine teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kullanıcı Bilgisi Sistemden Alınacak

Uygulama kapsamında hastaneler ve aile sağlığı merkezleri gibi sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlara, hekimler tarafından tütün ürünü kullanıp kullanmadıkları sorulacak. Sigara kullandığını beyan eden kişiler, ilgili sağlık bilgi sistemine kaydedilecek.

Bu veriler doğrultusunda Bakanlık tarafından vatandaşların cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderilecek. Mesaj içeriklerinde tütün ürünlerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilecek, bırakma sürecinde destek imkanlarının bulunduğu hatırlatılacak.

Bırakma Hizmetlerine Yönlendirme Yapılacak

Gönderilecek SMS'lerde sigarayı bırakmak isteyenler için izlenebilecek yöntemlere de yer verilecek. Türkiye genelinde hizmet sunan ücretsiz sigara bırakma polikliniklerinin adres ve başvuru bilgileri vatandaşlarla paylaşılacak.

Bu merkezlere başvuran kişilerin hem danışmanlık alabileceği hem de gerekli görülmesi halinde ilaç tedavisi dahil tıbbi destekten yararlanabileceği belirtildi.

Kamusal Alanlar İçin Yeni Düzenleme Hazırlığı

Bakanlığın tütünle mücadele kapsamında yalnızca bireysel değil, toplumsal alanları kapsayan yeni düzenlemeler üzerinde de çalıştığı bildirildi. Bu çerçevede çocuk parkları, sahil bantları ve benzeri yoğun kullanım alanlarının 'kırmızı hat' kapsamına alınması planlanıyor.

Hazırlanan yönetmelikle pasif içiciliğin önüne geçilmesi, özellikle çocukların tütün dumanına maruz kalmasının engellenmesi hedefleniyor.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE