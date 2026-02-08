Mehmet Anaç yaptığı açıklamada, kılık kıyafet ve başörtüsü üzerinden yapılan hakaretler ne siyasettir ne de eleştiri; açık bir edep ve terbiye yoksunluğudur. ' ifadelerini kullandı.

İnancımızda insanın, dış görünüşüyle değil niyetiyle, ahlakıyla ve ortaya koyduğu emekle değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Anaç, açıklamasında şunları söyledi:

'İnancımızda insan, dış görünüşüyle değil niyetiyle, ahlakıyla ve ortaya koyduğu emekle değerlendirilir. Buna rağmen hakareti diline dolayanlar, aslında kendi ahlaki ve siyasi tükenmişliklerini ele vermektedir.Kul hakkını hiçe sayan, iftira ve aşağılamayı siyaset sananların bu millete söyleyecek sözü de, taşıyacak sorumluluğu da yoktur. İcraat üretemeyenler, adalet ve ahlak terazisini bir kenara bırakıp seviyesizliğe sığınır. Bu çirkin dil yalnızca siyasi bir iflası değil, derin bir vicdan çöküşünü de göstermektedir.Siyaset edep ister, ahlak ister. Hakaret edenin ne sözüne ne de yoluna itibar edilir.Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş hanımefendiye yönelik; inancı, kılık kıyafeti ve başörtüsü üzerinden yapılan alçakça ve haddini aşan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'

Kaynak : PERRE