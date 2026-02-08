Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla bir farkındalık etkinliği düzenliyor. Etkinlik kapsamında, 9 Şubat'ta saat 10.00'da Mimar Sinan Kültür Parkı Bulvar Kapısı'ndan başlayarak Adıyaman Valiliği Bahçesi'ne kadar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Yeşilay Adıyaman Şubesi, sigaranın bireysel ve toplumsal zararlarına dikkat çekmeyi amaçlayan yürüyüşe tüm vatandaşları davet ederek, sağlıklı bir yaşam için atılacak bu anlamlı adımda toplumun her kesiminin desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Düzenlenecek yürüyüşle, tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda farkındalık oluşturulması ve sigarayı bırakma konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak : PERRE