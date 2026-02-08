Adıyamanlılar Vakfı ile Adıyaman Dernekler Federasyonu tarafından, 'Kardelen Gibi Umutla, Hep Birlikte Güçlü Yarınlara' temasıyla 6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünde gerçekleştirilen programda, hayatını kaybeden vatandaşlar rahmet ve dualarla anıldı. Programa milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, federasyon ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu, 6 Şubat depremlerinin milletin hafızasında derin izler bıraktığını belirtti. Depremin yalnızca fiziki yapıları değil, şehirlerin sosyal dokusunu ve toplumsal dengeleri de etkilediğini ifade eden Göksu, deprem sürecinde sergilenen dayanışmanın önemine dikkat çekti. Göksu, vakıf olarak depremin ilk günlerinden itibaren yardım faaliyetleriyle sahada yer aldıklarını belirterek, deprem şehitlerini rahmetle andı, yakınlarına sabır diledi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise konuşmasında Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurguladı. Özellikle İstanbul'daki yapı stokunun önemine dikkat çeken Göksu, yapı güvenliği, kentsel dönüşüm ve denetim mekanizmalarının hayati önemde olduğunu ifade etti. Deprem riskinin alınacak tedbirlerle yönetilmesi gerektiğini belirten Göksu, bu süreçte yerel yönetimler, merkezi idare ve vatandaşların ortak sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin de anma programının manevi değerine vurgu yaptı. Program kapsamında gösterilen kısa filmin depremin acı hatıralarını yeniden hatırlattığını belirten Sevinçtekin, 6 Şubat 2023'te hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Bu tür programların toplumsal hafızanın korunması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmalarda, deprem gerçeğinin yalnızca geçmişe ait bir olay olmadığı, geleceğe yönelik ortak bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Yapı stokunun güçlendirilmesi, denetimlerin artırılması ve toplumda deprem bilincinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

Anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi.

