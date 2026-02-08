Adıyaman Belediyesi, kent genelinde halk sağlığını önceleyen çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, vatandaşlardan gelen başvurular üzerine Örenli TOKİ Konutları ve çevresinde kapsamlı haşereyle mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekiplerince yürütülen çalışmalarda; bina girişleri, bodrum katları, kanalizasyon çevreleri ile atıl malzemelerin bulunduğu alanlar detaylı şekilde ilaçlandı. Uygulamalarda, Sağlık Bakanlığı onaylı ve 'pasta' olarak adlandırılan haşere ilaçları kullanılarak insan sağlığına ve çevreye duyarlı bir mücadele yürütüldü.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, halk sağlığının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, 'Vatandaşlarımızdan gelen her talebi önemsiyoruz. Özellikle yaz ayları öncesinde haşereyle mücadele çalışmalarımızı kent genelinde aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak' ifadelerini kullandı.

